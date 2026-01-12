На расчистку дорог регионального значения направили более 400 единиц спецтехники

В понедельник 12 января на расчистку дорог регионального значения направили более 400 единиц снегоуборочной техники.



Сильный снег сегодня днем шел в Аркадакском, Воскресенском, Гагаринском, Новобурасском, Турковском, Хвалынском и Энгельсском районах. В остальных – снег, морось, низовая метель.



Вне областного центра большее количество техники на региональных дорогах работало в Вольском районе – 21 единица, в Энгельсском – 18, в Турковском, Татищевском, Хвалынском, Балашовском и Балтайском по 13 единиц снегоуборочной техники. Преимущественно, были задействованы комбинированные дорожные машины (КДМ) – 194 единицы, а также грейдеры и спецтехника.



В течение дня дорожниками на обработку проезжей части было израсходовано почти 2400 тыс. тонн противогололедных материалов.



В ночь работы на дорогах регионального значения будут продолжены. Узнать о ситуации на областных дорогах жители могут по телефону «горячей линии» Единой центральной службы: 8 (8452) 499-227.

Подготовила Ольга Сергеева