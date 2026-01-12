Более 2 тысяч школьников примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады

С 12 января по 28 февраля в Саратовской области проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2025/2026 учебного года.

Как сообщает областное министерство образования, первой стартовала олимпиада по экономике, а завершит сезон интеллектуальных состязаний олимпиада по искусству (мировой художественной культуре).

Участникам предстоит продемонстрировать углублённые знания по 24 общеобразовательным предметам. Наиболее популярными предметами среди саратовских школьников стали: биология, математика, обществознание и информатика. Всего в региональном этапе примут участие 2470 обучающихся 9-11 классов из образовательных организаций области.

По некоторым предметам олимпиада проходит два дня и включает выполнение не только теоретических, но и практических заданий. Подробные инструкции, требования к выполнению работ и консультационные вебинары для участников и педагогов размещены на официальном сайте олимпиады.

Региональный этап является важным шагом для талантливых школьников, стремящихся показать свои знания и навыки. Победители и призеры этого этапа получат возможность представить свой регион на заключительном федеральном этапе.

Подготовила Ольга Сергеева