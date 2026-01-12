На региональные трассы высыпали почти 100 тысяч тонн реагентов

С начала зимнего содержания на обработку дорог регионального значения израсходовали почти 100 тысяч тонн противогололедных материалов.



Дорожники продолжают расчищать дороги в условиях снегопада. В Саратове на областных транзитных маршрутах продолжается уборка и обработка проезжей части, а также расчистка подходов к пешеходным переходам



Сегодня, 12 января, днем работы по механизированной уборке проезжей части ведутся на всех четырех транзитных маршрутах. Кроме того, дорожники вывозят снег по улицам Большая Горная от Горького в сторону Радищева, Чернышевского (от бассейна «Саратов» в сторону Радищева), 50 лет Октября (от Жирового комбината в сторону 3-й Дачной). Также по улице Горная (на региональном участке) дорожники расчищают подходы к пешеходным переходам. До вечера работы будут продолжены на этих участках региональных дорог.



С 1 по 12 января 2026 года на работах по зимнему содержанию автомобильных дорог задействовано в среднем 445 единиц спецтехники, израсходовано 28770 тонн песко-соляной смеси, на региональной улично-дорожной сети Саратова — 1574 тонн чистого хлорида, региональной улично-дорожной сети Энгельса – 358 тонн чистого хлорида.



Узнать о ситуации на дорогах регионального значения жители могут по телефону «горячей линии» Единой центральной службы: 8 (8452) 499-227.

Об этом информирует министерство дорожного хозяйства области.