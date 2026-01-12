В Саратове выпало рекордное количество снега

Высота снежного покрова в Саратове достигла 44 сантиметров, что является максимальным показателем за последние четыре года.

По данным метеорологов, интенсивные осадки продолжались всю первую неделю января, увеличив снежный слой на 23 сантиметра, а только за последние сутки прирост составил 11 сантиметров. Аналогичная ситуация наблюдалась в регионе в 2022 году.

«Средняя высота снежного покрова по области сейчас составляет 23 сантиметра, что на 35% превышает климатическую норму. Наибольшие значения зафиксированы в правобережных районах — от 27 до 62 сантиметров, в левобережных снега меньше — от 10 до 25 сантиметров», — сообщила начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова.

Согласно прогнозу, снегопады и метели продлятся до четверга, после чего в регион придет антициклон. С пятницы и до середины следующей недели осадков не ожидается.

Синоптики также предупреждают об опасности выхода на лед, поскольку в ближайшие дни ожидаются слабые морозы днем и более низкие температуры ночью.

Ольга Сергеева