На ремонт двора больницы в Саратове выделено 15 млн

15 миллионов бюджетных средств выделено 8-й городской клинической больнице на ремонт дворовой территории.

Об этом информирует областной минздрав.

Работы в больнице планируется начать сразу после проведения конкурсных процедур, выбора подрядчика и оформления необходимой документации.

По планам администрации клиники они будут завершены в начале осени.

Асфальтовое покрытие не ремонтировалось капитально с момента создания больницы. Проводился только ямочный или частичный ремонт на самых критичных участках.

«Выделенные средства позволят осуществить существенный объем работ. Сейчас наша главная задача – обновить асфальт и заменить бордюры у центральных входов и приемных отделений стационара и перинатального центра. Также мы планируем отремонтировать основные дороги, соединяющие корпуса больницы. Это позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение по территории для пациентов и сотрудников», — рассказал главный врач 8-й горбольницы Юрий Максимов.

Денежные средства на реализацию новой региональной программы по ремонту и благоустройству территорий медицинских учреждений выделяются по инициативе губернатора Романа Бусаргина.