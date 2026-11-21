В Балакове заложили финансирование на аэропорт и ремонт Губернаторского колледжа.

Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на три года, в котором благодаря поддержке спикера Вячеслава Володина предусмотрены средства на крупные проекты в том числе и Балакова, — сообщил глава района Сергей Барулин.

На капремонт Губернаторского колледжа направят 53,2 млн рублей, на возрождение аэропорта Балаково — более 6 млрд рублей с завершением работ в 2029 году. Реализация проектов будет на личном контроле главы района.