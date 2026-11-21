Новый участок коллектора запущен после масштабной аварии весной 2026 года.

В Энгельсе Саратовской области ввели в строй новый участок городского канализационного коллектора протяжённостью 490 метров — об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Напомним,

в конце апреля 2026 года коллектор прорвало на улице Менделеева: часть города затопило нечистотами, произошло масштабное отключение воды, вводился режим ЧС. Старая аварийная ветка выведена из эксплуатации. В 2027 году реконструкция продолжится — капитально отремонтируют ещё 350 метров изношенных сетей.