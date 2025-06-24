На ремонт региональных дорог и мостов выделят дополнительные средства

Изменениями в бюджет Саратовской области предусмотрено выделение дополнительных средств на ремонт дорог в районах.

Как сообщил в своем ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин, данный вопрос обсуждали на встречах с жителями и руководителями территорий.

Так, Вольский район получит на эти цели 30 млн рублей. Федоровский район — 10 млн рублей. Дергачевский район — 20 млн рублей.

Кроме этого, 28 млн рублей из регионального бюджета планируется направить на охрану мостов и путепроводов.

— Еще одна важная поправка — выделение 93,1 млн рублей на ремонт дороги, соединяющей Петровск и Аткарск. С просьбой привести в порядок трассу, которая позволяет значительно сократить путь между районами, к председателю Государственной думы Вячеславу Володину обращались местные жители, — отметил глава региона.