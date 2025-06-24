В Саратове на 63-м году умер известный сосудистый хирург Юрий Буров

В Саратове на 63-м году жизни умер Юрий Буров — заведующий отделением сосудистой хирургии №1 городской больницы скорой помощи. Информацию подтвердили в областном министерстве здравоохранения.

В официальном некрологе подчеркивается, что Юрий Александрович был человеком выдающегося профессионализма и высоких человеческих качеств.

Буров родился в 1962 году. В 1983-м окончил Саратовское медицинское училище, после чего получил высшее образование в Саратовском медицинском институте. Свою карьеру он начал в 1984 году, пройдя путь от рядового хирурга до руководителя отделения.

За более чем 40 лет работы в медицине Юрий Буров провел свыше 10 тысяч операций на сосудах, в том числе сложные реконструктивные вмешательства, спасавшие жизни пациентов.

Прощание с Юрием Александровичем пройдет в среду 25 июня в 12:15 в храме Сошествия Святого Духа (известном как «Голубые купола») по адресу: ул. Большая Горная, Духосошественская площадь, 3.