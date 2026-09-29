На ремонт саратовских домов после атак БПЛА власти направили ещё 35,4 млн рублей

В Саратовской области выделили дополнительные 35,4 миллиона рублей на устранение последствий атак беспилотников. Постановление регионального правительства вступило в силу 28 сентября.

Наибольшая часть суммы предусмотрена для областного центра: Саратов получит 24,4 миллиона, Энгельсскому району направят 10,9 миллиона рублей.

Средства пойдут на срочные аварийные работы — в пострадавших домах отремонтируют общее имущество, заменят остекление, двери и оконные блоки.

Это уже второй трансфер на восстановление жилья за последнее время. Ранее, в августе, из резервного фонда на аналогичные нужды распределили почти 25 миллионов рублей.

Ольга Сергеева