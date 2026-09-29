Под Саратовом строитель-подрядчик обманул на четверть миллиона мать участника СВО

В Красноармейске предпринимателя обязали вернуть деньги матери бойца спецоперации.

Местный предприниматель обязан вернуть женщине крупные денежные средства, сообщает прокуратура региона.

Ранее пенсионерка заключила с мастером договор на возведение хозпостройки. Осенью прошлого года она полностью оплатила услуги, переведя 225 тысяч рублей, однако строитель к работам не приступил.

После обращения женщины надзорное ведомство направило иск в суд, и требования прокурора были полностью удовлетворены. С недобросовестного исполнителя взыскали не только предоплату, но также неустойку, штраф и моральный вред — суммарная выплата составила 462 тысячи рублей.

Ольга Сергеева