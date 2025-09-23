На ремонт саратовских дорог выделят ещё 2 млрд рублей

В самое ближайшее время Саратовская областная дума рассмотрит инициативу о выделении Саратову 1 млрд рублей на улучшение качества.

Ремонт дорог проводится в рамках региональной программы.

Как сообщает губернатор Роман Бусаргин, эти средства станут дополнением к основному дорожному фонду муниципалитета.

Со слов главы региона, список объектов уже сформирован. В него вошли дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта, соединяющие районы города, а также дублеры, разгружающие основные улицы.

— Это первый этап мероприятий, которые рассчитаны на ближайшие три года. Финансирование до города доводим заблаговременно, чтобы все конкурсные процедуры были проведены заранее и работы начались со стартом строительного сезона. Отбор подрядчиков должен быть самым пристальным, как и контроль их деятельности, — написал Бусаргин в своём ТГ-канале.

Наталья Мерайеф