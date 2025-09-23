Роман Чуйченко о строительстве новой школы: появляются профессиональные провокаторы

О строительстве нового современного образовательного учреждения высказывался депутат Облдумы Роман Чуйченко.

— Происходящее вокруг противодействия строительству школы в Ленинском районе творится на грани экстремизма. Правоохранительным органам предстоит оценить наличие признаков экстремистского сообщества у тех, кто режиссирует протесты в Ленинском районе. На бытовом уровне признаки его давно просматриваются. Есть участок земли, изначально планировавшийся под застройку инфраструктурой детства в ходе градостроительного планирования ещё при советской власти. Но коммунисты ушли в небытие, так и не создав здесь необходимые условия для детей. Потом наступили 90-е. А теперь страна нашла возможности вернуть детям старый долг. Выделены средства для создания супер-современной школы и спортивно-образовательного ядра. Это делается, чтобы дети получали лучшую подготовку, были успешными в жизни. И вот тут появляются профессиональные провокаторы, сознательно препятствующие реализации проекта через манипулирование доверчивыми жителями. По-моему, налицо мотивированная сознательная работа против интересов местных жителей и всей страны, в конечном счёте, — поделился Чуйченко.

Ранее депутат Сергей Гладков также отрицательно высказывался о тех, кто стоит за противодействием строительству новой школы в Ленинском районе.