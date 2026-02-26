На рынках Саратовской области сняли с продажи 6 тонн опасной пищевой продукции

В первый месяц 2026 года специалисты ветеринарных лабораторий провели масштабный контроль качества продуктов питания, осуществив более 330 тысяч экспертиз.

Главная цель данных мероприятий — контроль за безопасностью товаров на прилавках и обнаружение нарушений санитарных стандартов.

По итогам проверок было забраковано и снято с реализации почти 4,6 тонны продукции животного происхождения и 1,2 тонны товаров растительного происхождения. Лабораторные тесты подтвердили, что эта продукция не отвечает обязательным требованиям безопасности. Благодаря оперативным действиям опасные товары не попали к покупателям, что позволило предотвратить риски для здоровья населения.

Как подчеркивают в областном управлении ветеринарии, подобная системная работа является залогом поддержания чистоты и стандартов качества на продовольственном рынке региона.

Ольга Сергеева