Николай Панков обратился в прокуратуру из-за отсутствия отопления в Балакове

Депутат Госдумы Николай Панков обратился в прокуратуру из-за проблем с теплоснабжением в Балакове.

Об этом сообщил телеграм-канал его помощников.

«Как и обещал, направил адресный список в прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности ПАО «Т Плюс» и помочь восстановить права граждан. Считаю, жители не должны платить за некачественные услуги», — рассказал депутат.

Напомним, ранее на ТЭЦ-4 произошла аварийная ситуация, из-за которой возникли очередные проблемы с теплоснабжением в жилых домах Балаково. Николай Панков отметил, что вместе с жителями будет добиваться перерасчёта за отопление.