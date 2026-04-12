На самую популярную рыбу в России производители обещают пока не поднимать цены

Цены на минтай в России достигли потолка.

Эксперты ожидают, что прайс на эту рыбу больше не вырастет до конца года.

К началу апреля оптовая цена на минтай взлетела на 34,6%, что уже отразилось на рознице. Причинами стали рост затрат на производство и меньший весенний улов по сравнению с 2025 годом, пояснил URA.RU глава ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов. Однако осенью прогнозируется богатый вылов, поэтому дальнейшего подорожания не ожидается.

При этом Россия нарастила экспорт минтая — на фоне высокого зарубежного спроса. Весенняя путина завершается, и добыча превысила обычные показатели, что временно подстегнуло и объемы торговли, и цены.

