В саратовском Парке покорителей космоса проходят торжественные мероприятия

Саратовская область вспоминает гагаринский старт.

Сегодня, 12 апреля, в Парке покорителей космоса на месте исторического приземления Юрия Гагарина развернулись главные торжества региона. В честь 65-й годовщины первого полета человека в космос к монументу первого космонавта легли цветы.

Губернатор Роман Бусаргин, депутат Госдумы Николай Панков, военнослужащие, волонтеры и школьники — на гагаринском поле собрались сотни неравнодушных саратовцев.

«Гагарин навсегда изменил мир, а мы храним особую связь с его историей: здесь он учился летать и сюда вернулся на землю после легендарного полета», — подчеркнул глава региона.

Напомним, именно энгельсская земля в районе деревни Смеловка стала точкой возвращения первого космонавта, а саратовский аэроклуб — его трамплином в звездную эпопею.

