На саратовцев составили 60 административных протоколов за выход на лёд

В Саратовской области подвели итоги действия ограничительных мер, запрещавших выход на лед.

По информации, озвученной в ходе правительственного совещания, за время действия запрета было составлено 60 административных протоколов.

Для обеспечения безопасности с начала ледостава спасатели организовали 376 патрульных рейдов по водоемам.

Официальный запрет, действовавший ранее, не был продлен после 12 января 2026 года. Несмотря на это, местные власти намерены и дальше вести разъяснительную и профилактическую работу с гражданами.

Примечательно, что сразу после отмены ограничений, несмотря на сильные морозы около -20°C, многие жители региона вернулись к подледной рыбалке.

Ольга Сергеева