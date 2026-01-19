Саратовцев призвали регулярно проходить диспансеризацию в удобное время

Для удобства жителей график работы медицинских учреждений, проводящих профилактические осмотры, был скорректирован.
Поликлиники теперь доступны в вечерние часы и по субботам, а в сельской местности — в субботние утренние часы.
Диспансеризацию в регионе можно пройти в 59 медицинских организациях. В 2025 году профилактические осмотры прошли около 1,2 миллиона человек.
Записаться на осмотр можно:
через портал «Госуслуги»;
по телефону поликлиники;
в регистратуре медучреждения.
Для прохождения чек-апа необходимы паспорт и полис ОМС. Более подробная информация размещена на официальном портале Минздрава России о здоровье.
