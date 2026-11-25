С начала снежного сезона на дороги Саратовской области высыпали более 2,7 тысячи тонн противогололёдных материалов.

Только за 24 ноября дорожные службы израсходовали около 690 тонн песко-соляной смеси. Осадки в виде мороси, дождя и снега идут в 35 районах региона, для расчистки и обработки трасс задействовали 96 единиц спецтехники.

В Саратове реагентами обработали транзитные маршруты на Ново-Астраханском и Московском шоссе, а также участки с подъёмами и спусками, мосты и другие искусственные сооружения. По данным на 17:00 проезд обеспечен по всем региональным дорогам. К зимнему сезону дорожники подготовили 65 бригад и 846 единиц техники, оборудовали 49 баз для хранения материалов, 149 тёплых стоянок и 58 помещений для отдыха и обогрева. Узнать о состоянии дорог можно круглосуточно по телефону 8 (8452) 491-317.