В Саратове полиция изъяла партию немаркированных электронных сигарет на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски в шести торговых павильонах в Заводском районе, где нашли одноразовые вейпы разных марок без обязательной российской маркировки. По версии следствия, товар хранился для последующей продажи. 30-летний предприниматель рассказал, что приобрёл партию в Санкт-Петербурге у малознакомого мужчины.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Хранение и продажа немаркированной продукции в особо крупном размере»). Расследование продолжается.