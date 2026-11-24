В Саратовской области состоялся аукцион на приобретение угля для медицинских складов — информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступало Государственное агентство по централизации закупок, начальная цена контракта превышала два миллиона рублей.

Победителем 23 ноября стал подрядчик, готовый поставить 165 тонн угля за 1,3 миллиона рублей. Топливо распределят по районным складам: в Аткарск отправят 45 тонн, в посёлок Красный Текстильщик — 30 тонн, в Петровск — 60 тонн, в Пугачёв — 30 тонн. Отметим, что в середине года для саратовских медучреждений уже закупали 180 тонн угля.