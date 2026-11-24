В Саратове высадили десятки деревьев и более сотни кустарников.

В Ленинском районе в сквере на пересечении улиц Лунной и Деловой появились десятки новых деревьев и более сотни кустарников — форзиция, дейция, альпийская смородина, чубушник, можжевельник и барбарисы. Обновление прошло в рамках проекта «Новые парки и скверы Саратова».

Глава города Игорь Молчанов отметил, что пространство создано по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина: за последние два года при его поддержке в Саратове благоустроили 112 прогулочных зон. В сквере также обустроили дорожки, установили детские качели, скамейки, освещение и новую детскую площадку.