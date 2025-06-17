На саратовских дорогах водители в выходные сбили 5 лосей

В Саратовской области участились случаи ДТП с дикими животными.

За последние праздничные дни в регионе зафиксировано не менее пяти аварий с участием диких животных. Об этом 16 июня сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Основные места происшествий — Петровский и Вольский районы.

Все столкновения произошли в условиях плохой видимости – в сумерках, ранним утром или ночью. В инцидентах пострадали лоси. В одном из случаев животное погибло в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Петровском районе. Несмотря на оперативный выезд специалистов комитета и ветеринарной службы, спасти лося не удалось.

Водителям напоминают о мерах предосторожности и называют наиболее опасные участки (по данным прошлого года):

Калининский район,

Хвалынский район,

Лысогорский район,

Балашовский район,

Гагаринский район Саратова.

Специалисты призывают автомобилистов соблюдать осторожность, особенно при движении по лесным и малоосвещённым трассам.