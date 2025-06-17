Под Саратовом украли два самодельных тряпичных указателя села Лох

В селе Лох продолжают исчезать дорожные указатели – теперь воруют даже самодельные.

В Саратовской области село Лох столкнулось с необычной проблемой – ежегодным исчезновением дорожных указателей на въезде. Местные жители, уставшие от постоянных краж официальных знаков, решили проявить инициативу и создали альтернативные указатели из подручных материалов. Однако и эти творческие решения постигла та же участь – за последние три недели (с конца мая до середины июня) бесследно исчезли два тряпичных указателя.

«Выходные подошли к концу, а вместе с ними пропал и очередной знак», – с иронией сообщили администраторы местного телеграм-канала «Село Лох | Людей Объединяет Хорошее».

Ситуация приобрела курьёзный характер: если раньше вандалы ограничивались кражей стандартных дорожных табличек, то теперь в зону риска попали и кустарные изделия местных умельцев. Жители продолжают искать новые способы обозначить въезд в населённый пункт, но пока ни один вариант не смог устоять перед загадочными похитителями.

Этот необычный случай уже стал местной легендой, поднимая вопросы о необходимости усиления контроля за сохранностью дорожной инфраструктуры в сельской местности.