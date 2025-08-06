На саратовских мусоросортировочных комплексах началcя отбор нового вида вторсырья

Во втором квартале этого года мусоросортировочные комплексы компании «Ситиматик», расположенные в Энгельсском и Балаковском районах Саратовской области, начали отбор нового вида вторсырья – упаковки тетрапак.

За три месяца из общего потока поступающих отходов было отобрано почти 12 тонн.

Тетрапак – это один из самых популярных видов упаковки пищевых продуктов, однако его переработка является одной из самых дорогих. Он состоит из нескольких слоев: картон – 75%, который обеспечивает прочность упаковки, полиэтилен – 20% обеспечивает герметичность и алюминий – 5%, защищающий содержимое от света. Для переработки такой сложносоставной упаковки требуется отделить все эти материалы друг от друга. После разделения слоев картон используется при производстве новой бумажной продукции, полиэтилен и алюминий используются для производства строительных материалов.

Напомним, Саратовского филиала АО «Ситиматик» построил и эксплуатирует в регионе два мусоросортировочных комплекса и с межмуниципальными полигонами и сеть мусороперегрузочных станций. Технические возможности комплексов позволяют из общего потока отходов извлекать более 20 видов вторсырья, в том числе 10 видов полимеров. После отбора ВМР прессуют в кубы и отправляют на переработку, что способствует эффективному использованию ресурсов и защите окружающей среды.