Трое контрактников из Саратовской области не вернулись со спецоперации

В ходе спецоперации погибли трое уроженцев Саратовской области.

Соответствующая информация была официально подтверждена представителями районных администраций.

Среди погибших — Валерий Калашников (Екатериновский район) и Анатолий Глухов (Энгельсский район). Подробности их биографии и обстоятельства гибели не уточняются.

Также стало известно о гибели контрактника Олега Жукова из Новых Бурас. 56-летний военнослужащий, занимавший должность стрелка-сапёра, погиб 25 июля. Известно, что он подписал контракт с Министерством обороны в июне 2024 года.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибших.