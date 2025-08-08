На саратовских предприятиях идет работа для повышения эффективности рабочих процессов

Компания «Микпром» участвует в федеральной программе «Производительность труда», направленной на модернизацию производства.

В настоящее время на предприятии реализуются мероприятия по оптимизации участка по выпуску мясных полуфабрикатов и фарша.

Специалисты провели комплексный анализ существующих производственных процессов и разработали план улучшений. В результате внедряемых изменений ожидается значительное повышение эффективности работы предприятия.

По прогнозам, к 2026 году производственный цикл сократится в три раза, объем складских запасов уменьшится на 30%, а коэффициент использования оборудования возрастет на 30%. Это позволит компании ежегодно экономить более 70 миллионов рублей.

Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям увеличить производительность на 30% за три года. Программа действует в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и продлится до 2030 года.