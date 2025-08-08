В Саратове на Театральной площади в субботу пройдет традиционная ярмарка выходного дня

В субботу 9 августа на Театральной площади Саратова состоится очередная ярмарка выходного дня.
Как сообщает городская администрация, мероприятие пройдет с 7:00 до 13:00.
На ярмарке будут представлены:
свежие овощи, фрукты и ягоды
мясная и колбасная продукция
кондитерские изделия длительного хранения
мед и продукты пчеловодства
изделия народных промыслов
Все товары можно будет приобрести непосредственно у производителей по доступным ценам. Особенностью данной ярмарки станет возможность купить живую рыбу из специальных автолавок.
Администрация напоминает, что на ярмарке допускается продажа только разрешенных видов продукции, что гарантирует качество и безопасность товаров для покупателей.