В Саратове на Театральной площади в субботу пройдет традиционная ярмарка выходного дня

В субботу 9 августа на Театральной площади Саратова состоится очередная ярмарка выходного дня.

Как сообщает городская администрация, мероприятие пройдет с 7:00 до 13:00.

На ярмарке будут представлены:

свежие овощи, фрукты и ягоды

мясная и колбасная продукция

кондитерские изделия длительного хранения

мед и продукты пчеловодства

изделия народных промыслов

Все товары можно будет приобрести непосредственно у производителей по доступным ценам. Особенностью данной ярмарки станет возможность купить живую рыбу из специальных автолавок.

Администрация напоминает, что на ярмарке допускается продажа только разрешенных видов продукции, что гарантирует качество и безопасность товаров для покупателей.