На саратовских рынках нашли 300 килограммов гнилых овощей и фруктов с плесенью

Ветеринарная лаборатория проверила более 13 тысяч товаров на рынках Саратова.

В январе и феврале 2026 года специалисты областной ветеринарной лаборатории провели проверку продукции, реализуемой на Крытом рынке и ярмарке «выходного дня» на Театральной площади в Саратове. Всего было исследовано более 13,4 тысячи товаров, сообщили в управлении ветеринарии правительства региона.

Сотрудники лаборатории провели экспертизу мясной и растительной продукции.

По результатам проверки 300 килограммов овощей и фруктов не были допущены к продаже. Причиной браковки стало наличие гнили и плесени, — отметили ревизоры.

Ольга Сергеева