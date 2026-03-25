В районах Саратовской области весенний паводок перешёл в активную фазу

Губернатор сообщил о начале половодья в Саратовской области.

Оперативные службы региона фиксируют начало периода большой воды.

По данным главы региона Романа Бусаргина, частичное или полное вскрытие льда наблюдается на 36 малых реках. Подтоплений населенных пунктов паводковыми водами в настоящее время не зарегистрировано.

Режим повышенной готовности сохраняется в девяти районах области. Мониторинг паводковой ситуации ведут все оперативные службы и профильные ведомства в муниципалитетах.

Ольга Сергеева