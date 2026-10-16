На саратовских стройках и рынках искали нелегалов

В Саратовской области завершился второй этап профилактической операции «Нелегал-2026», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Для борьбы с нарушениями миграционного законодательства и выявления каналов нелегальной миграции были задействованы сотрудники УВМ, оперативники, патрульные и инспекторы ГИБДД при поддержке ФСБ.

В течение десяти дней рейды проводились на стройплощадках, в торговых точках и на предприятиях. Всего зафиксировано 820 правонарушений, из которых 645 связаны с несоблюдением правил трудоустройства, включая 133 факта незаконного найма иностранных граждан.

По результатам проверок возбуждено 18 уголовных дел по статье 322.1 УК РФ. Недобросовестные наниматели оштрафованы на сумму свыше 5,5 млн рублей. Принято 207 постановлений о принудительном выдворении: 168 из них уже исполнены, четверо иностранцев депортированы. Ещё 314 лицам ограничен въезд в Россию. Кроме того, в ходе операции задержаны двое граждан, находившихся в розыске за совершение преступлений.