Под Саратовом построят элеваторный комплекс за 1 миллиард и создадут 50 новых рабочих мест

В Марксовском районе Саратовской области планируется строительство современного зернового терминала. Об этом сообщило областное Министерство сельского хозяйства.

Проект включает элеваторный комплекс с отделением приёмки, участком очистки и сушки, хранилищами, а также грузовой причал для отгрузки на водный транспорт. Мощность терминала позволит единовременно хранить до 100 тысяч тонн зерна. Инвестиции оцениваются примерно в 1 млрд рублей.

Соглашение подписано на выставке «Золотая осень» губернатором Романом Бусаргиным и гендиректором ООО «Голд Грейн» Дмитрием Аськовым. Завершить строительство планируется в 2029 году, появится не менее 50 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Фёдоровском районе модернизируют местный элеватор: строят зерноочистительный комплекс и монтируют сушильное оборудование. Инвестиции превышают 100 млн рублей, объёмы обработки вырастут втрое, сушки — вдвое. Проект создаст 15 рабочих мест и должен быть завершён до конца ноября 2026 года.