На границе в Саратовской области задержали фуру с рисом без фитосанитарного сертификата.

На контрольном посту «Озинки» в Саратовской области сотрудники регионального управления Россельхознадзора совместно с пограничным УФСБ досмотрели фуру, следовавшую из Кыргызстана. Об этом сообщает ведомство.

Среди перевозимого груза оказалась подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска — рис весом 650 кг. При документарной проверке выяснилось, что на неё отсутствует фитосанитарный сертификат.

Перевозчику, допустившему нарушение, выдано предписание о возврате продукции.