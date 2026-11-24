В Саратовской области у базы отдыха изъяли 40 тыс. кв. м земли за ущерб Волгоградскому водохранилищу.

Об этом 24 ноября сообщил представитель компании «ТрансВолгаГруз» Александр Сайфутдинов.

По его словам, собранные доказательства подтвердили, что владельцы базы незаконно изменили ландшафт и создали искусственный земельный участок в границах водохранилища. Специалисты регионального управления Росприроднадзора выявили на территории базы трубы, выведенные прямо в воду. Все изменения были сделаны без соответствующих разрешений.

Сайфутдинов также обнаружил аналогичные проблемы у лодочной станции в том же районе и уже готовит документацию для судебного разбирательства. Ранее, 11 ноября, об этом случае уже сообщалось: эксперты отмечали, что владельцы базы нарушают Водный кодекс РФ. Решение суда может стать важным прецедентом для аналогичных случаев в регионе.