На саратовской набережной власти пресекли нелегальную работу велорикшей

В Саратове на набережной Космонавтов были выявлены случаи нелегальной работы велорикшей.

Специалисты комитета муниципального контроля проводили рейдовые мероприятия с целью пресечения правонарушений и обнаружили несколько нарушителей, осуществлявших незаконную деятельность. В отношении ответственных лиц были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Чиновники подчеркивают, что за осуществление незаконной деятельности предусмотрена административная ответственность. Это не первый случай, когда на набережной пресекаются подобные нарушения: ранее там также убирали незаконно установленные объекты, такие как ларёк и игровой автомат для измерения силы.

Ольга Сергеева