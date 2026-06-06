В Саратове на все лето перекроют крупный участок улицы Чернышевского

До конца лета в Саратове будет полностью перекрыто автомобильное движение на участке улицы Чернышевского между остановкой «улица Радищева» и улицей Провиантской.

Это связано с масштабной реконструкцией тепловых сетей, в рамках которой специалисты заменят изношенные коммуникации на новые трубопроводы. Работы начнутся 8 июня и завершатся к 31 августа.

Для удобства автомобилистов разработана схема объезда, которая будет осуществляться по улицам Провиантской, Рабочей, Радищева, Мичурина и Соборной. На время ремонта улица Мичурина на участке между Радищева и Соборной станет двусторонней.

Важно отметить, что временные дорожные неудобства не повлияют на комфорт горожан: отключения горячей воды в окрестных домах не планируется, так как всех потребителей переведут на резервные схемы снабжения.

Ольга Сергеева