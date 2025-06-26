На саратовской набережной участились нападения бездомных собак на людей

Вчера вечером в районе ротонды набережной Космонавтов бродячий пёс укусил велосипедиста за ногу. Пострадавший вынужден проходить курс уколов от бешенства.

Это уже не первый случай агрессии животных в этом месте, как сообщают местные жители.

Проблемный участок — зона от ротонды до Музейной площади, особенно в вечернее время. Собаки, мирные днём, с наступлением темноты сбиваются в стаи и проявляют агрессию при защите территории.

Ветеринары отмечают, что 90% бродячих собак неагрессивны, но рекомендуют соблюдать осторожность. Городские службы продолжают работу по обеспечению безопасности набережной.