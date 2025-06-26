«Единая Россия» предложила кандидатов в муниципальные депутаты Ртищева и Балашова

На состоявшемся сегодня президиуме регионального политсовета партии был решен ряд кадровых вопросов.

Президиум провел губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин.

Решением президиума кандидатура Василия Басова была согласована для избрания на должность главы Ивантеевского муниципального района.

Также согласованы кандидатуры для выдвижения кандидатами на дополнительных выборах в Советы муниципальных образований:

Дениса Недобежкина — для выдвижения кандидатом в депутаты Совета муниципального образования город Балашов по одномандатному избирательному округу №9.

— для выдвижения кандидатом в депутаты Совета муниципального образования город Балашов по одномандатному избирательному округу №9. Оксаны Абаповой — для выдвижения кандидатом в депутаты Совета муниципального образования город Ртищево по одномандатному избирательному округу №16.

Денис Недобежкин — участник СВО, сейчас он возглавляет спортивную школу Балашовского района. Напомним, ветераны СВО являются опорой и активом «Единой России» в нашей области. Оксана Абапова руководит станцией юного техника в Ртищево.

«Важно, что в партийный актив как на муниципальном, так и региональном уровнях, планомерно входят наши участники специальной военной операции. Это люди, доказавшие свою преданность Отечеству. Они заслуженно пользуются высоким доверием и уважением граждан, являются примером истинных патриотов», — отметил Роман Бусаргин.

Решением Президиума также назначен региональный координатор федерального партийного проекта «Российское село». Им стал депутат Саратовской областной Думы Дмитрий Полулях.