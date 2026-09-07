На саратовской трассе остановили грузовик с коровами без документов

На трассе в Ершовском районе задержали грузовик с 15 коровами.

Сотрудники ГИБДД совместно с ветеринарными специалистами остановили в Ершовском районе машину, перевозившую 15 голов крупного рогатого скота. Как сообщили в областном управлении ветеринарии, у владельца животных не оказалось сопроводительных документов.

Груз направлен по месту выхода — в Александрово-Гайский район. Там скот встретят ветеринары, которые проведут все необходимые карантинные мероприятия. Обстоятельства перевозки выясняются.

Ольга Сергеева