В Саратове мужчина продал авто и перевёл миллион рублей мошенникам

В Заводском районе Саратова мужчина попал в сложную мошенническую схему, лишившись своего авто и крупной суммы.

По данным областного управления МВД, аферисты убедили его продать транспорт и перевести все деньги на свои счета.

Всё началось со звонка от «сотрудника обслуживающей организации», который под предлогом замены домофона выманил код из смс. Сразу после этого потерпевшему пришло уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах» с номером «специалиста» для связи.

Дальше — больше: лжесиловик заявил, что машина мужчины числится в розыске, и для подтверждения прав собственности предложил её продать, а вырученный миллион «задекларировать» через банкомат. Поверив, саратовец выполнил все инструкции, но после перевода денег «куратор» исчез. Осознав обман, потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ольга Сергеева