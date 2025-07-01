На саратовской трассе в ДТП двух «Лад» покалечились 6 человек

Накануне, 30 июня, в Гагаринском районе Саратовской области на трассе «Каспий» в ДТП пострадали шесть человек.



В 10:20 на 722-м километре автодороги Р-222 произошло столкновение автомобилей «Нива» и «ВАЗ-2110». По информации городской Госавтоинспекции, «Нивой» управлял 69-летний мужчина, а «ВАЗ-2110» — 63-летний водитель.

Пострадали и были госпитализированы: 69-летний водитель «Нивы»; 64-летний пассажир «Нивы»; 63-летний водитель «ВАЗ-2110»; пассажиры «ВАЗ-2110»: 74-летняя женщина, 73-летняя женщина и 72-летний мужчина.

Все обстоятельства аварии выясняются.