Саратовцы передали очередную партию гуманитарной помощи в военный госпиталь

Участницы партийного проекта «Женское движение Единой России», вместе с представителями «Спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии»» собрали и передали очередную партию гуманитарной помощи в военный госпиталь.

«Мы очень надеемся, что оказываемая нами поддержка станет настоящей опорой для раненых воинов на их пути к восстановлению. Верим, что эта помощь поможет им не только физически окрепнуть, но и обрести душевное равновесие и уверенность в будущем», — отметила активистка партийного проекта Надежда Степановна.

Поддержка участников СВО является важным направлением народной программы партии «Единая Россия».