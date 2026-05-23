На саратовском дачном маршруте № 34 ввели ежедневное движение

Новый график на 34-м маршруте: саратовские дачники смогут ездить ежедневно

С 23 мая для жителей областного центра расширяется транспортное сообщение с дачными массивами. Мэрия официально объявила о введении ежедневного режима работы на автобусном маршруте № 34.

Путь следования остаётся прежним: от остановки на улице Радищева до садоводческого товарищества «Займище», расположенного в Волжском районе. Однако теперь автобус будет курсировать не по отдельным дням, а ежесуточно.

Актуальное расписание:

Отправление от города (ул. Радищева): утренний рейс в 9:00, вечерний — в 16:00.

Обратное отправление от дач СНТ «Займище»: в 9:30 и 16:30 соответственно.

Нововведение призвано облегчить жизнь саратовцам, которые регулярно выезжают за город для работы на участках или отдыха. В администрации города подчеркнули, что график составлен с учётом пожеланий пассажиров.

Ольга Сергеева