Саратовцам рассказали о безопасности при поездке на морские курорты

Саратовским водителям, собирающимся на курорты на личном авто, дал рекомендации начальник отдела Госавтоинспекции Иван Федорук.

Перед дальней дорогой он посоветовал пройти техобслуживание, проверить резину и убедиться в исправности машины. При себе обязательно иметь аптечку, огнетушитель, а также воду и еду. Для детей — кресла, соответствующие весу и росту, правильно закреплённые.

Федорук призвал соблюдать скоростной режим и знаки разметки, а также не пренебрегать отдыхом: заранее продумать маршрут, делать остановки, чтобы насладиться видами и достопримечательностями.

Ольга Сергеева