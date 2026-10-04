На саратовском фестивале баранины досыта кормили шашлыком и пловом

В Новоузенске прошёл фестиваль баранины «Вкус традиций и праздника!».

3 октября в Новоузенском районе Саратовской области ярко и сытно прошёл фестиваль баранины. Старт празднику дал глава района Андрей Опалько, вручивший благодарственные письма предпринимателям, фермерам и трудовым коллективам за помощь в организации.

Гостей угощали русскими блинами, казахскими баурсаками, татарским чак-чаком, кавказским шашлыком и таджикским пловом. Со сцены звучали песни разных народов, а хореографические коллективы из Новоузенского, Дергачёвского, Александрово-Гайского, Питерского и Советского районов исполняли зажигательные танцы. Дети участвовали в народных играх, мастер-классах и эстафетах.

Особым успехом пользовалась выставка овец и баранов от животноводов Новоузенского района — гости гладили животных и фотографировались с ними.

На информационной площадке гости узнали об истории новоузенского овцеводства и агротехнологическом техникуме. Андрей Опалько поблагодарил участников и организаторов в соцсетях.

Ольга Сергеева