Саратовские звезды балета выступили на гала-концерте в Токио

В столице Японии на сцене Большого зала «Кюриан» прошёл «Ballet Ensemble Gala 2026» с участием звёзд Саратовского театра оперы и балета.

Международный гала-концерт объединил профессиональных артистов, выступающих в Японии и за рубежом, а также молодых танцовщиков.

В вечере участвовали солисты саратовского театра — лауреат международных конкурсов Миу Сибагаки и дипломант международного конкурса Котаро Хиросэ. В первом отделении выступили признанные мастера сцены из разных стран, во втором показали сокращённую версию «Щелкунчика».

Миу и Котаро вышли на сцену в родной стране как опытные мастера — носители русской балетной школы. Они окончили Пермское хореографическое училище в 2020 году, а в 2021-м были приняты в труппу саратовского театра. За пять лет артисты исполнили ведущие партии в классических и современных спектаклях, включая «Дон Кихот» Минкуса: Миу — партию Китри, Котаро — Базиля.

Ольга Сергеева