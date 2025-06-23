На саратовском рынке «Привоз» закрыли пять складов за грубые нарушения санитарных норм

Суд Кировского района принял решение приостановить работу пяти складских помещений на известном городском рынке. Поводом стали многочисленные нарушения, выявленные во время проверки: антисанитарное состояние помещений с дырами в стенах и потолках, через которые проникали грызуны, отсутствие уборки, несоблюдение правил хранения товаров и работа персонала без медицинских книжек.

Сейчас доступ на проблемные склады закрыт, двери опечатаны. Владельцам предупредили, что попытка возобновить работу до устранения всех нарушений повлечет административную ответственность.

Надзорные органы продолжат контролировать ситуацию на рынке, чтобы гарантировать безопасность продукции для потребителей.