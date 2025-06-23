В ДТП со столбом под Саратовом покалечился водитель «Приоры»

В Саратовской области, в городе Вольске, произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария случилась вечером 22 июня около 21:00 на улице Суворова, напротив дома № 2.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач. В результате столкновения мужчина получил травмы. Подробности его состояния уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.