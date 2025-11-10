На саратовском заводе создали уникальный импортозамещающий датчик для оборонки

Министр промышленности и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин ознакомился с новой разработкой местного предприятия — высокоточным измерительным датчиком для координатно-измерительных машин.
Устройство было создано при грантовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий и не имеет отечественных аналогов.
Торгашин подчеркнул, что предприятие демонстрирует конкурентоспособность на международном уровне, выпуская продукцию мирового класса.
С визитом на производстве также побывал финалист регионального проекта «Наши Герои» Алексей Забелкин, который отметил значимость создания в регионе передовых технологий, востребованных в различных отраслях, включая оборонно-промышленный комплекс.
Ольга Сергеева